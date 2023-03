La 31 decembrie 2022, Silicon Valley Bank avea active totale de aproximativ 209 miliarde de dolari si depozite totale de aproximativ 175,4 miliarde de dolari. Sediul principal si toate sucursalele Silicon Valley Bank se vor redeschide pe 13 martie si toti deponentii asigurati vor avea acces deplin la depozitele lor asigurate cel tarziu luni dimineata, potrivit comunicatului. Banca, ale carei activitati sunt ataxate pe startupuri din sectorul tehnologiei, are 17 sucursale in California si Massachusetts. Surse citate de CNBC au declarat anterior ca SVB Financial, compania mama a Silicon Valley Bank,…