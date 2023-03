O autocisternă cu motorină s-a răsturnat pe un drum european. Și autocisterna cu apă a pompierilor s-a răsturnat, la intervenție O autocisterna incarcata cu 26 de tone de motorina s-a rasturnat pe E85, iar la scurt timp, autocisterna cu apa a pompierilor care urmau sa intervina la locul accidentului, s-a rasturnat și ea. Conform ISU Suceava, o autocisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat pe E85, pe raza localitatii Rosiori. Mașina era incarcata cu 26 de […] The post O autocisterna cu motorina s-a rasturnat pe un drum european. Și autocisterna cu apa a pompierilor s-a rasturnat, la intervenție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

