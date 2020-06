Stiri pe aceeasi tema

- Apple a anunțat luni, in cadrul conferinței sale anuale cu dezvoltatorii software, un sistem care permite proprietarilor de iPhone sa deblocheze și sa porneasca mașini cu dispozitivele lor, alaturi de alte funcții noi, relateaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Noul sistem, care permite utilizatorilor…

- Smartphone-urile sunt dispozitivele pe care le utilizam in viața de zi cu zi in foarte multe scopuri, iar in urmatoarele randuri ale acestui articol vom discuta despre smartphone-uri și veți afla mai multe informații interesante.In primul rand, telefoanele au aparut ca fiind dispozitive care ne ofera…

- Radu Palanita le-a multumit fanilor printr-un mesaj video pe Facebook: Radu Palanita a castigat, vineri seara, marele trofeu "Romanii au talent", premiul in valoare de 120.000 de euro si titlul de cel mai talentat concurent. Pe locul 2, in urma voturilor primite, s-a clasat…

- Compania israeliana NSO Group ar fi creat un domeniu web care arata exact ca și când ar fi aparținut celor de la Facebook, tactica fiind de a determina diverse ținte sa instaleze Pegasus, o foarte puternica ”unealta” de spionaj cibernetic, arata o ancheta a publicației Motherboard.…

- Ea este conștienta de faptul ca e judecata mereu de cei care cred ca s-a maritat din interes cu un om mult mai batran decat ea, așa ca a ales sa faca glume pe seama acestei situații. Cel mai tare banc despre Viorel Lis și ieșirea din Stare de Urgența se gasește chiar pe contul, de socializare al Oanei…

- Jean-Michel Jarre, presedinte al Confederatiei internationale a societatilor de autori si compozitori (Cisac), a declarat pentru AFP ca, pentru a sustine artistii afectati de criza, ca trebuie "taxate marile companii digitale pentru a reechilibra lucrurile", potrivit news.ro."Este nevoie de…

- Apple si Google, divizie a grupului Alphabet, au anuntat vineri ca vor colabora pentru crearea unei tehnologii de urmarire a contactelor, care are rolul de a incetini raspandirea coronavirusului prin permisiunea oferita utilizatorilor de dispozitive de a opta pentru un sistem care catalogheaza alte…

- CHIȘINAU, 2 apr. - Sputnik. In ultimele 24 de ore, inca 771 de persoane au fost infectate cu coronavirus in Rusia, ceea ce a adus numarul total de cazuri raportate la nivel național la 3.548, au anuntat oficialii din domeniul sanatatii. De asemenea, alti șase pacienți au decedat, astfel ca…