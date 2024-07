Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) a anuntat, joi, ca a exclus-o din echipa olimpica a Romaniei pe atleta Florentina Iusco pentru dopaj. „Comitetul Olimpic... The post O atleta din Romania, exclusa de la Jocurile Olimpice pentru dopaj! Decizia TAS a venit joi, cazul fiind din aprilie 2023! appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .