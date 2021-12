O asociație va gestiona cele mai importante proiecte de infrastructură din Iași Asociația „Iași Infrastructura” va cuprinde unitați administrativ-teritoriale din județ care sa deruleze proiecte majore de investiție in infrastructura rutiera. Demersul a fost inițiat de catre Consiliul Județean, la solicitarea Ministerul Transporturilor care a informat instituția ca, in urmatorii 10 ani, ar urma sa fie finanțate la Iași proiecte ce necesita o colaborare intercomunitara. Deocamdata, MT vorbește despre trei proiecte: drum nou pe sectorul Vaslui – Iași – A8 (cost estimat de 86 mil. euro, in speța fiind vorba despre varianta de ocolire Est a Iașului) drum nou de legatura la rețeaua… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

