- Asociatia Pro Consumatori (APC) cere Guvernului inghetarea preturilor la produsele agroalimentare care formeaza cosul de consum al populatiei corespunzator unui trai de subzistenta, pe o durata de un an. "Avand in vedere ingrijorarile care exista vis-a-vis de continuarea cresterii preturilor, expertii…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, solicita guvernului, premierului Ludovic Orban, sa plafoneze prețurile la produsele de baza, la produsele de protecție, la dezinfectanți și la medicamente la nivelul mediei prețurilor din ultimele trei luni! , „Prețul produselor de baza trebuie…

- Preturile de consum in luna februarie 2020 au crescut cu 3,05% comparativ cu luna februarie 2019, iar rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 2,8%, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica (INS), potrivit Mediafax.De asemenea, rata…

- Ponderea intreprinderilor inovatoare a crescut in perioada 2016-2018 fața de perioada 2014- 2016 cu 4,4 puncte procentuale, intreprinderile mari fiind de doua ori mai inovatoare decat IMM-urile, anunța Institutul Național de Statistica.Rezultatele provizorii ale cercetarii statistice privind…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019 au insumat 13,268 milioane de persoane, in crestere cu 3,6% fata de perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Sosirile turistilor…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 4% in luna decembrie a acestui an, de la 3,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,08%, cele nealimentare cu 3,31% iar pretul serviciilor a inregistrat un avans de 4,16%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate in primele 11 luni din 2019 s-a ridicat la 39.359, in scadere cu 1,5% fata de perioada corespunzatoare a anului precedent, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). In luna noiembrie 2019, s-au…