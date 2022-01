Stiri pe aceeasi tema

- „In urma unor investigașii, mi s-a spus ca ar fi ceva suspect și ca ar trebui sa fac niște investigații suplimentare pentru a ne lamuri daca este ceva ce trebuie luat in considerare medical, sau nu”, a povestit femeia.Isabelle a aflat ca are cumplita boala chiar in luna dedicata prevenției cancerului…

- O femeie de 36 de ani din Vrancioaia, insarcinata in luna a 7-a, a fost adusa luni noapte la Spitalul Județean din Focșani, in jurul orei 23.30.Gravida fusese injunghiata in burta și a ajuns la spital in stare foarte grava, spun medicii, respectiv in șoc hemoragic.In ciuda eforturilor depuse de medici,…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au decis sa mute pentru sambata-duminica weekend-ul lor care pana acum era vineri-sambata si sa instaureze o saptamana de lucru de patru zile si jumatate, potrivit WAM. In afara celor doua zile libere de sambata si duminica, locuitorii EAU vor avea o jumatate de zi suplimentara…

- Comisia Europeana a publicat statisticile finale privind siguranta rutiera pentru anul 2020, care arata ca, la nivelul Romaniei, 1.646 de persoane si-au pierdut viata intr-un accident, ceea ce reprezinta o scadere de 12% fata de 2019, in timp ce la nivel comunitar, aproximativ 18.800 de persoane…

- O tristețe fara margini! Melisa Varga, tanara din Maramureș, studenta in Baia Mare, a fost rapusa de o boala tare rea. „Sunt momente in viața cand speranța e tot ce ne-a ramas! Sunt momente in viața cand și speranța ne parasește. Am sperat, ca mulți alții, ca studenta noastra, Melissa Roxana se va…

- Marturie dramatica de pe patul de spital a unui pacient cu COVID-19: „Simti cu aluneci in urma vietii, cum te dezintegrezi”. Razvan Suciu are 42 de ani si 120 de kilograme. S-a crezut invincibil si a amanat sa faca vaccinul anti-COVID, dar boala i-a dat peste cap teoria. Toata familia lui s-a infectat…

- Ella Tina traverseaza o perioada extrem de grea, asta deoarece mama ei se lupta cu o boala crunta. Femeia nu e deloc bine, iar cantareața ii dedica acum o melodie emoționanta și extrem de trista. La auzul versurilor, cea care i-a dat viața, a izbucnit in plans.

- Romania se afla intr-o situație extrem de grea din punct de vedere sanitar, astfel ca spitalele sunt supraaglomerate, iar in fiecare zi, țara noastra inregistreaza record dupa record la numarul de infectari și decese. Dupa ce in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 16.743 de cazuri noi și 442 de decese,…