O asociație de protecție a animalelor le cere timișorenilor să alerge la TIMOTION pentru a susține proiectele acesteia Asociația Angels4 Animals Rescue va participa la cea de a VIII-a ediție a Timotion, printre cele mai mari evenimente organizate pe baza de voluntariat din Vestul țarii. Sub motto-ul ALL4 ANIMALS, membrii asociației propun un proiect special destinat animalelor strazii, dar și celor cu proprietari. Obiectivele acțiunii vizeaza mai multe paliere: informarea și responsabilizarea cetațenilor, ... The post O asociație de protecție a animalelor le cere timișorenilor sa alerge la TIMOTION pentru a susține proiectele acesteia appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

