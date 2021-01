O asociație de proprietari din Craiova are datorii la căldură cât prețul unui bloc O asociație de proprietari din Craiova a ajuns sa datoreze furnizorului de caldura nici mai mult, nici mai puțin de 6.939.928 de lei (peste un milion de euro). Aceasta este pentru toți furnizorii de utilitați din oraș oaia neagra a datornicilor. Faptul ca blocurile arondate acesteia raman frecvent fara caldura, apa calda și rece nu-i deranjeaza pe proprietari. Pe de alta parte, nici furnizorii sau autoritațile locale care au un Serviciu de monitorizare a asociațiilor de proprietari nu și-au ridicat un semn de intrebare, unde ajung banii din incasari. La Asociația de proprietari 14 Romanescu din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, a denuntat miercuri, intr-un discurs rostit in fata simpatizantilor adunati in centrul Washingtonului, presupusele fraude electorale din scrutinul prezidential, afirmand ca nu isi va recunoaste infrangerea. "Tara noastra s-a saturat si nu va…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca a gasit la Primarie datorii curente de 3 miliarde de lei, ceea ce reprezinta trei sferturi din bugetul institutiei pe un an. "Conturile noastre sunt inca blocate pentru investitii", a adaugat Dan. El a spus ca situatia s-ar putea rezolva prin…

- Presedintele ales Joe Biden a afirmat, luni, ca multe agentii de securitate din America au fost ”golite” in privinta personalului, capacitatiii si a moralitatii, in timpul presedintiei lui Donald Trump, si ca lipsa de informatii din partea actualei administratii catre echipa de tranzitie este ”iresponsabila”,…

- Dreptul la informare asigura transparenta activitatii asociatiei, iar Legea nr. 196/2018, garanteaza accesul la documentele asociatiei pentru toti proprietarii din condominiu. Cei interesati depun o notificare scrisa catre asociatie, la care trebuie sa li se raspunda, in scris, cu informatiile cerute,…

- Subsolurile unora dintre blocurile de pe strada Traian Lalescu din cartierul craiovean Rovine sunt frecvent inundate de canalizarea orașului. De vina ar fi proasta proiectare a canalizarii stradale, care este cu mult deasupra canalizarii blocului. Din acest motiv, atunci cand ploua sau cand canalizarea…

- Dumitru Niculai, președintele Asociației profesionale a Medicilor de Familie Bistrița-Nasaud, trage un semnal de alarma referitor la disfuncționalitațile cu care se confrunta medicii de familie care au de preluat pacienții cu forme ușoare de Covid. Mesaj pentru scepticii care nu cred in coronavirus:…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat intr-un interviu in exclusivitate pentru Europa Libera, ca, in ultimele zile, furnizorii din perioada in care era consultant pentru mai multe proiecte cu fonduri europene au primit solicitari și intrebari din partea DLAF.Președintele USR crede ca subiectul…

- Furnizarea caldurii in blocurile din Craiova a iscat si la acest inceput de sezon rece discutii aprinse intre locatari. Unii dintre proprietari vor sa aiba apartamentele incalzite. Altii nici nu se gandesc sa-si incalzeasca locuintele pe motiv ca isi incarca facturile la intretinere. Astfel de discutii…