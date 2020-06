Asociația pentru Monitorizare Prospecție Mediu și Ecologie (AMPME) sesizeaza pe platforma online de stiri gazetadestiri.ro ca avertizorii de integritate din cadrul Primariei Capitalei au sesizat „aspecte absolut halucinante despre o iminenta criza artificiala a deșeurilor, care ar putea pune in pericol sanatatea publica a celui mai mare oraș din Romania”. Asociația atrage atenția ca, deși […] The post O asociație de mediu acuza funcționari din Primaria Capitalei ca induc o criza artificiala a deșeurilor pentru protejarea intereselor de la Groapa Chiajna appeared first on Știri online, ultimele…