O asociație de magistrați cere revocarea lui Florin Iordache și a Gabrielei Scutea Asociația „Inițiativa pentru Justiție” solicita Parlamentului și ministrului Justiției revocarea lui Florin Iordache din funcția de președinte al Consiliului Legislativ și a Gabrielei Scutea din funcția de procuror general. Asociația de magistrați susține ca Iordache și Scutea sunt „artizani” ai OUG 13/2017. Asociația de magistrați solicita public „Parlamentului și ministrului justiției sa inițieze procedurile de revocare din funcțiile de președinte al Consiliului Legislativ și respectiv de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a celor doi artizani ai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

