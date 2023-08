Stiri pe aceeasi tema

- Lupta unui consumator de droguri este presarata cu suferințe, atat pentru el, cat și pentru cei din jur. Voluntarii unei asociații din Cluj-Napoca au organizat o expoziție cu marturii scrise ale celor care au trecut prin infern.

- Tanarul care s-a urcat drogat la volan și a ucis doi studenți a ieșit din arest pentru a fi audiat la sediul DIICOT Constanța. Acolo s-a deschis al doilea dosar pe numele sau, pentru deținere de droguri. Intre timp, ancheta pentru ucidere din culpa continua - procurorii au cerut experților sa stabileasca…

- Un clujean este cercetat acum pentru mai multe infracțiuni rutiere dar și i-au gasit și droguri in moped. A primit control judiciar pentru 60 de zile. La data de 22 august a.c. polițiștii Biroului Rutier Cluj au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 44 de ani, din Cluj-Napoca, cercetat…

- Pe rolul DIICOT Constanța a fost inregistrat un caz penal in care se fac cercetari cu privire la fapta de deținere, fara drept, de droguri de risc, in vederea consumului propriu, in cazul tanarului care a accidentat un grup de persoane in 2 Mai, omorand d

- Noi informatii ies la iveala in cazul soferului de 19 ani care a consumat droguri si a omorat, sambata dimineata, doi tineri si a ranit alti 3 in zona localitatii Vama Veche. Depistat pozitiv la testul antidrog efectuat dupa tragedie, politia spune ca tanarul a fost oprit in trafic cu doar cateva ore…

- Afirmația aparține ministrului Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, care a vizitat, astazi, șantierul pe care se lucreaza spre a inchide cele aproape 16 km de autostrada lipsa dintre Tg. Mureș și Cluj Napoca. Am venit azi sa vad in ce stadiu sunt lucrarile pe acest tronson Chetani-Campia…

- Secția de Etnografie și Arta Populara din Targu Mureș din cadrul Muzeului Județean Mureș gazduiește, in perioada 22 iunie – 18 iulie, expoziția etnografica "Zestrea Banațenilor". "Costume traditionale din Banatul de Campie, podoabe si documente etnografice". Colecția etnografica Marius Matei numara…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Targu Mureș, impreuna cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Targu Mureș, au efectuat miercuri, 7 iulie, cinci percheziții domiciliare in județul Mureș, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și mare risc și deținere de droguri…