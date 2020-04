Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul pianist araden Teo Milea ofera un nou concert, live pe Facebook, pentru fanii sai. Muzicianul le cere acestora sa stea in casa si sa ramana sanatosi. Pentru a doua oara in scurt timp, pianistul Teo Milea le ofera iubitorilor muzicii un concert live, pe internet. In urma cu o saptamana a…

- O asistenta medicala din orașul Galați a fost harțuita și umilita de vecini pentru ca lucreaza intr-un spital unde sunt internate persoane infectate cu COVID-19, potrivit Mediafax . „E discriminare“? Mihaela Moga Pal are 44 de ani si lucreaza la Spitalul de Boli Infectioase din Galati. Ea spune ca de…

- Angajații Clubului Sportiv Pandurii lucreaza de acasa, insa sportivii nu pot fi trimiși in șomaj tehnic. Doar 30% din personal se afla la locul de munca, inclusiv președintele Mihai Prunariu. Este vorba de personalul administrativ. Clubul Sportiv Pandurii se afla in subordinea Ministerului Tineretului…

- Sergiu Mihai Girbe, medic rezident in anul III-lea, la secția ORL din cadrul Spitalului de Urgența Cluj-Napoca, a creat acum cateva zile o pagina de Facebook, unde vorbește despre ce se intampla in sistemul medical și iși cheama colegii sa vorbeasca public despre realitatea din spitale.Libertatea a…

- Daniel Ghița, 38 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți kickboxeri romani, a postat un mesaj-manifest pe contul personal de Facebook, in care a criticat autoritațile din Romania pentru modul in care gestioneaza pandemia de coronavirus. De asemenea, Ghița l-a laudat pe Gigi Becali, finanțatorul FCSB,…

- Silvia Costinean, medic la Secția de Terapie Intensiva pentru nou-nascuți din cadrul Spitalului „Marie Curie” din Capitala a publicat o postare tulburatoare pe Facebook prin care se plange ca nu ar exista destule teste de coronavirus in spitalele din tara, dar si de alte probleme."Sunteți liberi sa…

- Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș din București va asigura inca 340 de paturi pentru bolnavii de coronavirus, pe langa cele 60 deja existente., a anunțat primarul Capitalei, Gabriela Firea. La Spitalul Victor Babeș s-au format echipe de 30 de medici, asistente medicale și infirmiere care…

- Azi, directorul general adjunct al Spitalului privat Euromaterna din Constanța a recunoscut ca Dr. Ion Rușa a consultat pacienți dupa ce a venit din Germania și Austria, insa spune ca acesta avea “echipament de protecție”Sursele ziarului Libertatea au semnalat faptul ca unul dintre medicii spitalului…