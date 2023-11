Stiri pe aceeasi tema

- Toamna de toamna, curtea Unitații de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Sibiu se umple de crizanteme, grație unui localnic, Florin Oprița. Gestul sau ieșit din comun ascunde in spate o poveste de viața mai puțin obișnuita.

- In data de 02 octombrie, in jurul orei 14:00, un incendiu violent a izbucnit la anexa unei gospodarii din localitatea Racșa, amenințand sa se propage la vecinatați. La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Secției de Pompieri Negrești-Oaș, Punctului de Lucru Turț și Detașamentului de Pompieri…

- Paza de coasta italiana a salvat 177 de persoane, inclusiv 27 de membri ai echipajului, de pe un feribot care a luat foc in timp ce se deplasa de pe insula Lampedusa spre Porto Empedocle, in Sicilia.

- Un incendiu devastator izbucnit in Irak a curmat viața a peste 100 de oameni, in timp ce alți 150 au suferit rani grave. Tragedia a avut loc in nordul țarii, in provincial Ninive, acolo unde sute de oameni se adunasera sa petreaca la o nunta. Intr-un moment de maxim interes pentru toata lumea, focul…

- Un incendiu a izbucnit in cartierul Pandurașu din Targu Jiu, in spatele unui depozit de materiale. Din acest cartier, in noaptea de luni spre marți au fost apeluri telefonice la 112, locuitorii reclamand ca se ard aici deșeuri periculoase.ISU Gorj: La sosirea echipajelor se extinsese la o anexa cu posibilitate…

- La fata locului s au deplasat, de urgenta, pompierii militari din cadrul Sectiei de Pompieri Macin, cu 2 autospeciale de stingere si o autospeciala de prima interventie si comanda.In aceasta dimineata, 7 septembrie 2023, in jurul orei 08:30, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Delta"…

- Patru barbați sunt raniți, unul dintre ei in stare critica, dupa un incendiu care a izbucnit la un depozit de lemn și carburant, in localitatea Eremitu, județul Mureș. Autoritațile au emis un mesaj Ro-Alert, din cauza fumului dens.

- Raspunzand unei solicitari a prefectului județului, Simona Neculae, privind transmiterea concluziilor desprinse in urma executarii activitaților de prevenire la unitațile de invațamant preuniversitar din Ilfov, in anul 2023, reprezentanții ISU ”Dealul Spirii” București-Ilfov au comunicat ca personalul…