- O asistenta medicala din Capitala traieste o drama. Acum un an a alunecat pe holul spitalului in care lucra si acum se deplaseaza in baston. Are dureri atat de puternice incat nu poate tine in mana nici macar o sticla cu apa.

- Ieri, 18 noiembrie, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia a organizat la Pitești, in sala de ședințe a Consiliului Județean Argeș seminarul de informare privind promovarea oportunitaților de finanțare existente in cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 (Regio), pentru proiectele…

- Satul Haimanale, unde s-a nascut și a copilarit Caragiale, poarta acum numele scriitorului. E mai mult decat un sat, e un targușor, cu bloculețe, strazi și piațeta. La 25 de kilometri de Ploiești și la 22 de kilometri de Targoviște, satul e un nod de drumuri, rascolite zi și noapte de mașini. “Uneori,…

- La sediul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia a avut loc seminarul de informare privind promovarea oportunitaților de finanțare nerambursabila disponibile prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (Regio), pentru proiectele destinate dezvoltarii serviciilor de asistența medicala…

- Ies la iveala tot mai multe detalii din culisele scandalului de la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași. Principalul personaj care a stat in spatele revoltei angajaților și anchetelor realizate la institutul ieșean s-a dovedit a fi unul dintre angajații cu cele mai puține ore lucrate. Deși a pontat…

- Doi pacienti si o asistenta medicala care se aflau intr o ambulanta, in drum spre spital si un sofer, au fost raniti intr un accident rutier, care a avut loc pe DN1, la intersectia cu DJ Selimbar Cisnadie, in apropierea municipiului Sibiu, potrivit Agerpres.Din primele cercetari rezulta ca soferul unui…

- Patru persoane au fost transportate la spital, vineri seara, in urma unui accident produs intre Cisnadie si DN 1, in judetul Sibiu, dupa ce un autoturism s-a ciocnit cu o ambulanta, proiectand-o intr-o alta masina. La spital au fost dusi asistenta medicala din ambulanta, soferul celei de-a doua masini,…

- O asistenta medicala la Clinica de ortopedie a Spitalului „Sfantul Spiridon”, a murit in drum spre casa, dupa ce și-a incheiat, sambata dimineata, 31 august, tura de noapte, si s-a urcat intr-un autobuz catre Tomesti.