- Managerul Lucian Eva a declarat ca dintre cele 28 de persoane depistate pozitiv, cele mai multe sunt cadre medicale, medici și asistente, dar și pacienți. „Incepand de astazi Spitalul de Neurochirurgie lucreaza in regim de urgenta. Avem o ancheta in desfasurare si incercam sa luam toate masurile necesare…

- Al doilea cadru medical de la Botoșani raspus de coronavirus este o asistenta medicala. Asta dupa ce colegii de la Mavromati au plans-o pe Mariana Andrioaie, medic pensionar in cadrul unitații.

- O asistenta medicala in varsta de 58 de ani, de la Spitalul Judetean de Urgenta “Mavromati” Botosani, care fusese confirmata cu coronavirus, a murit in noaptea de duminica spre luni, la Spitalul Municipal Dorohoi. Cu cateva zile in urma asistenta a fost declarata vindecata de Covid-19. Decesul cadrului…

- O asistenta medicala in varsta de 58 de ani, de la Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, care fusese confirmata cu coronavirus, a murit in noaptea de duminica spre luni, la Spitalul Municipal Dorohoi. Cu cateva zile in urma asistenta a fost declarata vindecata de Covid-19.

- O asistenta medicala din Piatra Neamț a murit in data de 23 aprilie din cauza infecției cu virusul Covid-19. Aceasta avea 52 de ani și a decedat acasa intrucat a refuzat sa se interneze. Ea a...

- Mary Agyeiwaa Agyapong, o asistenta medicala in varsta de 28 de ani, a murit dupa ce a fost infectata cu noul coronavirus. Copilul ei a fost adus pe lume prin cezariana, iar medicii spun ca se simte bine, scrie BBC.Asistenta, care a lucrat spitalul Luton si Dunstable University Hospital timp de cinci…

- Coronavirusul continua sa faca victime intre cadrele medicale din Romania. Sambata seara, Ministerul Sanatații a anunțat moartea unei asistente medicale din Brașov, care s-a stins chiar pe patul de spital.

- Este vorba despre un cadru medical in varsta de 52 de ani, care a murit, azi-dimineața, in jurul orei 2.00, la o unitate spitaliceasca din București, acolo unde a fost dusa acum 3 zile, in stare grava, cu elicopterul. Femeia se pare ca avea probleme medicale pulmonare și fusese diagnosticata cu gripa…