- In ultimele 24 de ore, 15 persoane au fost rapuse de Covid-19. Bilanțul total al cazurilor de deces ajunge la 1800. Totodata, MSMPS confirma decesul doctoriței Valentina Mihova, in varsta de 62 ani, care activa in calitate de asistenta medicala la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.

- O asistenta medicala de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, diagnosticata cu COVID-19, a decedat, aseara. Este al doilea cadru medical care a murit in mai putin de 48 de ore in judetul Arad, in urma infectarii cu noul coronavirus. The post O asistenta medicala de la Spitalul Judetean Arad,…

- O asistenta medicala de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta SCJU Arad, diagnosticata cu COVID 19, a decedat, marti seara.Colega noastra, Daciana Grada, asistenta pe Sectia Clinica Ortopedie, a pierdut in aceasta seara marti seara n.r. lupta cu necrutatoarea infectie COVID 19. Daciana a fost diagnosticata…

- „In doar 24 ore, din nefericire, trei colege au pierdut lupta cu Covid-19 dupa ce, la randul lor, au ingrijit si salvat zeci de pacienti de aceasta boala. Odihneasca-se in pace si recunostinta vesnica lor!" Victimele aveau sub 50 de ani Cecilia DINA, asistenta medicala, Sectia Medicina Interna a Spitalului…

- O asistenta de ambulanta din judetul Arad a decedat din COVID-19, la varsta de 48 de ani, iar alti noua angajati din Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) sunt infectati in prezent, informeaza Agerpres.Directorul SAJ Arad, Raveca Nicoara, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca asistenta care…

- De pe 17 octombrie, la miezul nopții, regiunea Parisului și alte 8 mari orașe din Franța au intrat in carantina, o masura care afecteaza aproximativ 20 de milioane de francezi. Intre alte restricții, cum ar fi purtatul maștii in spații publice afara și in interior, oamenii nu au voie sa iasa din case…

- Asistenta medicala Mariana Rodica Petrariu, de la Spitalul Municipal Radauți, care a avut o forma severa de Covid-19, se simte mai bine. Fiica ei, Mihaela Ramona, a scris pe pagina ei de Facebook, joi, ca Mariana Petrariu nu mai are nevoie de ajutorul aparatelor pentru a respira. „Astazi mama ...

- Oficialii Univesitații Craiova au anuntat azi, pe pagina oficiala de Facebook, ca antrenorul echipei, Cristiano Bergodi, a fost depistat pozitiv la testele pentru COVID-19. Caz de COVID-19 la Universitatea Craiova. Acums-a aflat vestea proasta Antrenorul principal al Universitații Craiova, Cristiano…