Un roman de 20 de ani se afla printre victimele atacului din Germania

Un roman a fost ucis in atacul armat produs in cursul noptii de miercuri spre joi in orasul german Hanau, potrivit unui apropiat al familiei victimei. La solicitarea Stirilor ProTv, un apropiat al familiei romanului a transmis ca este vorba despre V.P., un tanar… [citeste mai departe]