O asistentă medicală cu o tumoră de 5 cm a fost salvată de neurochirurgii ieșeni Gina Corban are 47 de ani și și-a dedicat intreaga viață pentru a-i ingriji pe cei bolnavi. De aproximativ 30 de ani este asistenta medicala. Femeia a fost salvata de medicii neurochirurgi dupa ce a descoperit ca are o tumora de mai bine de 5 cm. "Nu cred ca sunt cuvinte, iar recunoștința este enorma și nu știu cum aș putea sa rasplatesc. Totul a debutat intr-o saptamana in care am fost un pic mai solicitata, atat garzi și mai multe ture succesive. Noaptea nu ma puteam odihni. In timpul nopții apareau niște dureri crunte de cap. Inițial le-am pus pe fondul oboseli. Dupa ultimul episod de dureri,…

