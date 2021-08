Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 49 de ani, a murit in Germania dupa ce a fost reținut de forțele de ordine in timpul protestelor impotriva masurilor propuse de guvern pentru a combate raspandirea variantei Delta a coronavirusului, relateaza Euronews . Poliția afirma ca barbatul s-a plans de senzații de furnicaturi in…

- Autoritațile au modificat, luni, condițiile de intrare in țara din zonele cu risc epidemiologic și au ridicat varsta copiilor exceptați de la testare la revenirea din zone galbene și roșii, limita fiind de 3 ani pana acum. Astfel, de acum, copiii pana in 6 ani sunt scutiți de carantina și […] Articolul…

- Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana in topul mitei date pentru asistența medicala in pandemie. 22% dintre cetațeni au recunoscut ca au dat mita pentru a avea acces la asistența medicala in timpul crizei de COVID, releva un sondaj citat de The Guardian. De asemenea, la nivelul UE, aproape…

- Din total, peste 8.500 sunt copii cu varste intre 12 și 15 ani.Vaccinarea copiilor și adolescenților cu varste intre 12 și 15 ani a inceput in Romania pe 2 iunie, dupa ce Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat serul Pfizer pentru imunizarea acestei categorii de varsta. Vaccinul se administreaza…

- Specialiștii din Germania au descoperit de ce se formeaza cheagurile de sange dupa serurile AstraZeneca și Johnson&Johnson folosite pentru vaccinarea anti-COVID. Oamenii de știința considera ca s-ar putea face schimbari in privința acestui fapt și serurile sa fie utilizate in continuare.

- Autoritațile din Strașeni interpreteaza legile in contextul pandemiei. Localnicii sint obligați sa prezinte certificatul de vaccinare daca vor sa ajunga la medici. In caz contrar, accesul in spitalul raional le este interzis. Oamenii considera ca sint lezați in drepturi, atita timp cit vaccinul anti-COVID…

- Autoritatile sanitare germane considera ca este posibil sa fie necesar un al treilea vaccin anti-COVID-19 anul viitor, in acord cu ceea ce au anuntat unii producatori de vaccinuri, relateaza duminica EFE potrivit Agerpres. Intr-un interviu publicat duminica de grupul Funke, presedintele Comisiei…

- Toate persoanele care sunt eligibile pentru a fi vaccinate impotriva Covid sunt indemnate sa se imunizeze impotriva Covid-19. Toate centrele de vaccinare la nivel național vor activa in regim non-stop, inclusiv sambata și duminica.