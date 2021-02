Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a anunțat vineri seara ca o asistenta a murit pe 28 ianuarie, la o saptamana dupa ce a primit a doua doza de vaccin anti-COVID. Cauza decesului nu a fost inca stabilita.Femeia avea 55 de ani și nu a prezentat reacții adverse nici dupa prima doza de vaccin, nici dupa rapel, se arata…

-  Un alt pacient care fusese internat la Institutul "Matei Bals" in pavilionul afectat vineri de incendiu a murit, a informat, azi, Ministerul Sanatatii (MS). Este vorba despre un pacient in varsta de 80 de ani, transferat dupa incendiu la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti. Pacientul a fost…

- Trei persoane au decedat in urma unui incendi izbucnit vineri dimineata la Institutul de boli infectioase „Matei Bals'“ din București. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, este in drum spre spital. „Din pacate trei persoane sunt decedate si a patru sub resuscitare. Trei persoane…

- In urma primei etape de vaccinare anti-COVID-19, care a avut loc la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, pe cadre medicale, a existat un singur caz la care s-au manifestat reacții adverse. Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, a facut dezvaluirea. Este vorba despre o asistenta medicala. „Din 165…