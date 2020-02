Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a petrecut in judetul Timis, scrie banatulazi.ro. Laura Dinu este angajata la Spitalul Sfantul Spiridon. Impactul a fost unul extrem de violent. Echipajul SMURD ajuns la fata locului au gasit-o pe Laura inconstienta. Tanara a fost transportata de urgenta la spitalul de Neurochirurgie din…

- Un barbat de 37 de ani, din orasul Hateg, a fost retinut de politisti dupa ce fosta sa sotie a reclamat faptul ca acesta i-a pulverizat spray lacrimogen in fata, desi individul avea un ordin de restrictie prin care i se interzicea sa se apropie de ea la mai putin de 150 de metri, a informat marti…

- In data de 02.12.2019 in jurul orelor 13:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hațeg, au fost sesizați prin plangere de catre o femeie in varsta de 36 ani, din orasul din Hațeg, judetul Hunedoara, despre faptul ca in seara zilei de 30.11.2019 cand s-a intors la domiciliu, fostul soț, in varsta…

- In data de 02.12.2019 in jurul orelor 13:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hațeg, au fost sesizați prin plangere de catre o femeie in varsta de 36 ani, din orasul din Hațeg, judetul Hunedoara, despre faptul ca in seara zilei de 30.11.2019 cand s-a intors la domiciliu, fostul soț, in varsta…

- Politistii au declansat o ancheta dupa ce un elev de 18 ani, din clasa a XII-a de la Liceul Tehnologic de Meserii si Servicii din Buzau, a pulverizat spray lacrimogen pe coridorul unitatii scolare, iar trei fete au ajuns la Spitalul Judetean. In urma incidentului, patru clase au fost evacuate.

- Un elev de la Liceul tehnologic "Meserii si Servicii" din Buzau s-a ales joi cu dosar penal dupa ce a vrut sa glumeasca cu colegii pulverizand spray lacrimogen pe coridorul scolii si in sala de clasa, potrivit Agerpres.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul principal Ane…

- Un elev de clasa a XII-a din Liceul Tehnologic „Meserii si Servicii” Buzau s-a ales cu dosar penal dupa ce miercuri a pulverizat spray iritant lacrimogen in clasa. Adolescentul a declarat ca a vrut sa faca o gluma colegilor. Patru clase de la parterul școlii au fost evacuate iar trei tinere au fost…

- Cateva zeci de elevi ai unui liceu tehnologic din Buzau au fost evacuați ieri de la ore dupa ce un elev ar fi pulverizat spray iritant in clasa și pe coridor. La nivelul școlii a fost deschisa o ancheta disciplinara. Totul s-a intamplat ieri intr-o sala de clasa a liceului tehnologic. Un elev de clasa…