- Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad a anunțat in aceasta seara ca inca un cadru medical a pierdut lupta cu COVID 19. „Colega noastra, Grada Daciana, asistenta pe Secția Clinica Ortopedie a pierdut in aceasta seara lupta cu necruțatoarea infecție COVID-19. Daciana a fost diagnosticata…

- O asistenta in varsta de 48 de ani de la Ambulanta Ineu (judetul Arad) a murit la o saptamana dupa ce a fost confirmata cu COVID-19, ea avand si o boala autoimuna. Alti noua angajati de la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) sunt infectati in prezent. Directorul SAJ Arad, Raveca Nicoara, a declarat…

- O tanara asistenta medicala ATI din Spitalul orasenesc Marghita, proaspata sotie de politist, a fost confirmata cu Covid – 19, vineri... The post Alta nunta, alta carantina in vestul țarii: Asistenta medicala ATI, proaspata sotie de politist, confirmata cu Covid-19 la cateva zile dupa nunta appeared…

- O asistenta in varsta de 50 de ani de la Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ) Prahova, confirmata cu noul coronavirus, a murit duminica dimineața, a anunțat Prefectura Prahova. Femeia a fost internata...