Stiri pe aceeasi tema

- O asitenta din Italia a fost surprinsa de camerele ascunse in timp ce vaccina fictiv oameni la un mare centru de vaccinare pentru a li se elibera certificatul verde COVID, obligatoriu la unele locuri de munca. Trei persoane, inclusiv asistenta respectiva, au fost arestate marți și sunt acuzate de corupție…

- Legea care va face ca certificatul verde sa devina olbigatoriu la locul de munca a mai suferit noi modificari. Prima modificare este legata de numele documentului, și conform propunerii acesta se va numi, probabil, ,,STOP COVID”. Alexnadru Rafila a confirmat aceasta modificare. O alta modificare notabila…

- In Germania intra miercuri in vigoare masurile impotriva COVID-19 intr-o incercare de a frana inmultirea necontrolata a cazurilor de COVID-19. Certificatul verde va deveni obligatoriu la locul de munca si pentru folosirea mijloacelor de transport, relateaza agentia EFE.

- In Germania intra miercuri in vigoare masurile antiepidemice adoptate saptamana trecuta de parlamentul federal (Bundestag) intr-o incercare de a frana inmultirea necontrolata a cazurilor de COVID-19, astfel ca certificatul verde va deveni obligatoriu la locul de munca si pentru folosirea mijloacelor…

- In Germania intra, miercuri, in vigoare masurile antiepidemice adoptate saptamana trecuta de parlamentul federal (Bundestag) intr-o incercare de a frana inmultirea necontrolata a cazurilor de COVID-19, astfel ca certificatul verde va deveni obligatoriu la locul de munca si pentru folosirea mijloacelor…

- In cel mult doua saptamani, certificatul verde va fi obligatoriu, la locul de munca. Angajații de la stat și privat, trebuie sa demonstreze ca sunt testați sau vaccinați anti-Covid, altfel ar putea fi sanctionați dur, pana la concediere. Va exista și o perioada de grație, de doua luni, in care statul…

- Certificatul sanitar COVID-19 devine obligatoriu incepand de vineri in Italia pentru toti angajatii, atat in sectorul public cat si in cel privat, o masura menita sa incurajeze vaccinarea, dar care se loveste de opozitia a milioane de salariati, constata intr-un comentariu AFP. Prima tara europeana…

- Italia este prima țara europeana unde certificatul verde devine obligatoriu la locul de munca incepand cu 15 octombrie. In acest sens, președintele Klaus Iohannis a fost intrebat, joi, daca o astfel de masura este necesara și la noi pentru medici și profesori. „Este o masura care se discuta…