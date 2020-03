O asistentă de la UPU a Spitalului Județean Timișoara și un șofer de la Ambulanța Timiș, confirmați cu coronavirus Numarul cadrelor medicale care sunt infectate cu coronavirus crește de la o zi la alta. O asistenta de la UPU a Spitalului Județean Timișoara a fost confirmata, astazi, ca fiind pozitiva la COVID 19. Aceasta a facut febra saptamana trecuta, la ieșirea dintr-o tura de noapte, și a fost trimisa in izolare la domiciliu, ulterior […] Articolul O asistenta de la UPU a Spitalului Județean Timișoara și un șofer de la Ambulanța Timiș, confirmați cu coronavirus a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

