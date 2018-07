Stiri pe aceeasi tema

- Asistenta medicala care a fost filmata in timp ce brusca un bebeluș nascut cu paralizie, abandonat in Spitalul Județean de Urgența Targoviște, a fost concediata, astazi. Mai mult, pe numele ei a fost deschis și un dosar penal. Managerul Spitalului Județean de Urgența Targoviște, Claudiu Dumitrescu,…

