- Potrivit Realitatea PLUS, femeia care lucra pe secția de obstetrica ginecologie a luat virusul dupa ce a intrat in contact cu pacienta depistata pozitiv, care a nascut la Medlife, și care a mințit ca nu a calatorit in strainatate. Asistenta s-a autoizolat imediat dupa ce a fost confirmat cazul. Urmeaza…

- O asistenta medicala de la maternitatea MedLife a fost confirmata pozitiv cu COVID-19, in urma testarii facute."Dupa depistarea primului caz pozitiv in maternitatea din Grivita, am demarat imediat un proces extins de testare, gestionat independent, avand la baza cea mai sigura metoda de procesare,…

- Deputatul USR Cluj a povestit pe pagina personala de facebook tot ceea ce s-a întâmplat la Unitatea de Primiri Urgente din Cluj-Napoca si modul în care a fost contaminata asistenta. "O asistenta de la UPU Cluj a fost depistata pozitiv la testul pentru coronavirus și…

- O pacienta infectata cu Covid-19 este transportata in stare grava in cursul zilei de sambata, 21 martie, de la Suceava la Iasi. Potrivit primelor informatii, femeia a intrat in stop cardio-respirator.

- Raluca Elena Vasile, asistent medical in Italia, in Torino, a povestit, vineri seara, la Realitatea PLUS, detalii uluitoare despre situația din spitalele din Italia, in plina pandemie de coronavirus și a transmis romanilor sa stea in casa. Femeia a mai precizat ca soțul ei, medic are coronavirus dupa…

- O asistenta in varsta de 50 de ani, din Colorado, Statele Unite ale Americii, a fost infectata cu noul coronavirus și a dezvaluit cu ce simptome s-a confruntat, marturisind ca ”n-a fost ceea se aștepta”.

- Un al doilea test cu rezultat negativ a fost inregistrat pentru femeia de 38 de ani diagnosticata cu coronavirus si internata la Timisoara. Pacienta s-a vindecat, insa ramane pentru moment internata in spital. Aceeasi situatie este si in cazul barbatului de 47 de ani, dupa ce in 12-a zi rezultatul era…

- Autoritațile italiene, alaturi de cele din țara noastra au aflat ca italianul infectat cu coronavirus a tranzitat Romania in perioada 18-22 februarie și zburat la Craiova. Barbatul ar fi mers in județul Gorj, locul de unde se trage iubita sa romanca și ar fi participat la mai multe partide de vanatoare.