Stiri pe aceeasi tema

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.052 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 102 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Girbe Sergiu Mihai, medic rezident in specialitatea ORL in cadrul Spitalului de Urgența Cluj-Napoca, a creat acum cateva zile o pagina de facebook, unde vorbește despre ce se intampla in sistemul medical și ce inseamna pandemia pentru medici. Pana acum, 285 de medici și asistente au fost infectați cu…

- O pacienta din Suceava infectata cu noul coronavirus a intrat, astazi, in stop cardio – respirator, fiind transferata la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Este vorba despre o femeie de 64 de ani, om de afaceri, intoarsa recent din Dubai. Pacienta a fost confirmata cu virusul COVID 19 in cursul…

- Harta lumii este jumatate roșie. Din cele 195 de țari recunoscute oficial, 122 sunt infectate cu coronavirus. Miercuri, Romania a „batut” China la numarul pacienților depistați cu COVID-19.

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei anunta inca trei cazuri de coronavirus in Bucuresti. Este vorba despre rudele barbatului de 60 de ani, fost politist, testat pozitiv luni si internat la Spitalul MAI. In total, sunt 20 de cazuri confirmate in Romania. Nora barbatului lucreaza la Primaria…

- Alte doua cazuri de coronavirus au fost confirmate, in Romania, in urma cu puțin timp. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru și Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, au anunțat ca doua persoane, un barbat din Maramureș, in varsta de 45 de ani și o femeie,…

- Ministerul Sanatatii anunta autoritatile italiene nu au raportat cazuri de cetateni romani infectati cu coronavirus. MS mai precizeaza Romania ar putea fi expusa la aparitia de cazuri de infectie cu noul coronavirus pe teritoriul national, din cauza dinamicii calatoriilor cetatenilor romani pe rutele…

- Ministrul sanatatii, Victor Costache, a declarat joi, in debutul sedintei de guvern, ca sunt luate toate masurile si ca Romania este pregatita in cazul in care vor fi confirmate cazuri de infectie cu temutul virus din China. "Pe teritoriul Romaniei nu exista niciun caz de infectie cu coronavirus. Ultima…