- O asistenta in varsta de 48 de ani de la Sectia Medicina interna a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Slatina, confirmata cu COVID-19 si internata de peste o saptamana, a decedat marti dimineata la spital, a confirmat presedintele filialei Olt a SANITAS, Roxana Dumitrescu. Presedintele SANITAS Olt…

- Au mai fost inregistrate inca doua decese in județul Alba, cauzate de COVID-19. Este vorba despre o femeie și un barbat. Femeia de 93 din Teiuș (Capud) a fost confirmata cu noul coronavirus și internata in 16 septembrie la Secția de Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia. Aceasta…

- O asistenta de la Sectia de Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) ‘Mavromati’ Botosani a decedat, in noaptea de duminica spre luni, ca urmare a infectarii cu virusul COVID-19, a declarat, luni, pentru AGERPRES, directorul Directiei de Sanatate Publica, medicul Monica Adascalitei. Potrivit…

- O asistenta de la Serviciul de Ambulanța Județean Prahova, infectata cu noul coronavirus, a murit in aceasta dimineața. Femeia ceruse sa fie externata pentru a se trata acasa, dar starea ei s-a inrautațit.

- O femeie in varsta de 33 de ani din satul Tatarlaua, comuna Cetatea de Balta, insarcinata in 24-25 de saptamani, infectata cu noul coronavirus, a murit, vineri, in izolatorul Secției de ATI a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia, informeaza alba24.ro.Conform unor surse medicale, tanara ar fi…

- Ancheta in Arges, unde o tanara de 21 de ani din Rucar, infectata cu SARS-COV-2 a murit la o saptamana dupa ce mama ei, si ea infectata, a decedat. Cand fiica si-a dat ultima suflare, tatal se afla intr-un cort al Spitalului Judetean de Urgenta din Pitesti, in timp ce astepta disperat sa fie testat.