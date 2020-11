Stiri pe aceeasi tema

- Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a declarat, duminica, ca luni va fi declansata o greva la nivel national, dupa ce guvernul presedintelui Alexandr Lukasenko a raspuns în forta la protestele care cer demisia acestuia, transmite Reuters, preluat de News.ro. Tihanovskaia…

- Aproximativ 50 de protestatari au fost reținuți astazi in capitala Belarusului, Minsk, dupa confruntari cu poliția, a informat agenția Reuters.Belarus, fosta republica sovietica, avand o populație de 9,5 milioane de locuitori, a fost zguduita de proteste in masa incepand cu data de 9 august, imediat…

- Poliția din Ucraina a spus miercuri ca o angajata a Ambasadei SUA în Ucraina a murit dupa un atac în Kiev și ca în acest moment este cautat un suspect în acest caz, relateaza Reuters. Ulterior, purtatorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Artem Shevchenko, a scris pe…

- Un barbat a fost ucis si sapte persoane au fost ranite, dintre care doua grav, intr-o serie de atacuri cu cutitul, care au avut loc astazi la Birmingham, oras din centrul Angliei, a anuntat politia din West Midlands, transmite Agerpres , cu referire laf Reuters si dpa.

