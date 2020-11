Stiri pe aceeasi tema

- Drama pentru o femeie din Anglia. Aceasta s-a infectat cu coronavirus in timpul sarcinii, iar apoi medicii i-au pus un diagnostic teribil: cancer de col uterin, informeaza The Sun. De profesie asistenta medicala, Sharlene Gillies, din Somerset, și-a spus povestea sfașietoare pe Facebook, intr-o serie…

- O asistenta medicala a profitat de relatiile pe care le avea si sub pretextul unei investigatii medicale necesare, si-a facut gratuit la spital si testul covid. Apoi i-a trecut brusc boala si a plecat in vacanta in strainatate. Cand vine iarna in Romania. ANM a anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele…

- Celebra artista și-a anunțat fanii ca a fost confirmata cu coronavirus. Vladuța Lupau s-a simțit rau in seara de duminica, iar a doua zi dimineața s-a testat pentru coronavirus. Rezultatul artistei a fost pozitiv, iar atat ea, cat și soțul sau se afla in izolare la domiciliu. Citește și: Inca…

- Dosar penal pentru asistenta de la ATI din Bihor și soțul ei polițist care au facut saptamana trecuta o nunta la care au participat sute de persoane. Ulterior, asistenta a fost confirmata cu noul coronavirus și se afla in izolare cu soțul ei, scrie ziarul local Ebihoreanul.La nunta tinerei de saptamana…

- Chatbot-ul Leului Curajos este un agent conversațional artificial pentru copiii bolnavi de cancer. Asociația Little People Romania a creat Chat-ul Leului Curajos, o soluție digitala, inovatoare, care propune o abordare personalizata a nevoilor pacienților oncopediatrici aflați in izolare in aceasta…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat sambata, la Iasi, ca vor fi prelungite cu inca sase luni contractele personalului medical angajat in starea de urgenta si in starea de alerta. El a mai afirmat ca se fac anchete epidemiologice la fiecare caz de Covid-19 , dar ca in unele cazuri, la unele focare…

- Fanii au devenit ingrijorati, dorind sa afle cum se mai simte fosta prezentatoare tv. Bunul ei prieten, hairstylistul Adrian Perjovschi, ii linisteste pe toti si le transmite ca Adelina se simte bine in momentul de fata. „Da, e bine. Am vorbit in fiecare zi cu ea la telefon și e bine’, a precizat…

- Adelina Pestritu a anuntat pe Instagram ca a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu un infectat cu Covid-19. Vedeta s-a internat noaptea trecuta in spital, conform anuntului de pe pagina de Instagram, noteaza Unica.Adelina Pestritu spune ca s-a testat pentru COVID-19,…