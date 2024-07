Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Australiei a invins cu scorul de 26-16 echipa Tarii Galilor, intr-un meci test disputat sambata la Sydney, luandu-si astfel revansa in fata "dragonilor" dupa esecul usturator suferit la Cupa Mondiala de rugby de anul trecut.

- Un adolescent imbracat in haine militare a injunghiat in gat un student. Incidentul a avut loc marți, in campusul Universitații din Sydney, Australia. Suspectul a fost reținut, iar victima a fost transportata la spital.

- Oamenii de știința de la Universitatea din Leicester au anunțat descoperirea unei structuri neobisnuit de stralucitoare, in apropierea planetei Jupiter. Obiectul semnalizat de Telescopul spațial James Webb (JWST) este invaluit in mister.

- Un studiu condus de Universitatea din New Curtin a scos la iveala oase fosilizate vechi de 100 de milioane de ani, descoperite in vestul Queensland, Australia, aparținind unei specii de pterozaur recent identificate, o reptila zburatoare formidabila care a trait printre dinozauri. Studiul a fost publicat…

- Rezultatele unui studiu in stadiu avansat, prezentate vineri, arata ca medicamentul Ozempic, produs de compania Novo Nordisk, a dus la incetinirea agravarii disfunctiei renale la persoanele care sufera de diabet zaharat de tip 2, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.In același timp, medicamentul,…

- Un studiu condus de o echipa de la Universitatea din Australia de Vest a analizat rezultatele a 11 cercetari anterioare și a constatat ca barbații cu cele mai scazute niveluri de testosteron aveau un risc mai mare de deces, informeaza Mediafax.

- De obicei, tristețea este perceputa ca fiind o emoție negativa. Cu toate acestea, intr-un context artistic, tristețea tinde sa fie considerata placuta, un fenomen surprinzator cunoscut ca paradoxul placerii de a asculta muzica trista. Cercetarile arata ca starea de bine pe care oamenii o resimt atunci…

- Cercetatorii au gasit doua vase cu cireșe sub podeaua de la Mount Vernon, casa primului președinte american George Washington din Virginia. Fructele au fost culese de sclavii primului președinte american. Descoperirile dateaza din secolul al XVIII-lea. Experții speculeaza ca cireșele au fost planificate…