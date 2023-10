Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile ingrozitoare comise de Hamas in Israel au luat total pe nepregatite Armata lui Benjamin Netanyahu. Foarte multi au dat vina pe Serviciile de Informatii, care nu si-ar fi facut treaba asa cum trebuie. „Acesta este un eșec colosal al serviciilor de informații pentru Israel” – a relatat si BBC.…

- Ce este Hamas? Hamas, sau Miscarea de Rezistenta Islamica, a fost fondata in 1987, in timpul primei Intifada sau revolte palestiniene. Este sustinuta de Iranul siit si impartaseste ideologia islamista a Fratiei Musulmane, care a fost infiintata in Egipt in anii 1920. Hamas conduce Fasia Gaza din 2007,…

- Ambasada Israelului in Romania ofera detalii crancene despre atacuri: 'Unele filmari sunt atat de tulburatoare incat nici nu pot fi difuzate'Ambasada Israelului in Romania a transmis noi mesaje pe pagina de Facebook, in care reitereaza ideea ca statul este in razboi. Oficialii ambasadei vorbesc despre…

- O politista din Israel a fost capturata de teroristii Hamas, legata la maini si agresata, apoi plimbata pe strazile din Gaza, acolo unde militantii au aplaudat gestul ingrozitor al teroristilor.

- Autoritatile romane cauta solutii pentru aducerea cat mai rapid in tara a aproximativ 790 de romani, aflati ca pelerini in Israel, tara unde s a dat o avertizare de stare de razboi urmare a atacurilor declansate de miscarea Hamas, a declarat premierul Marcel Ciolacu, conform agerpres.roEl a fost intrebat,…

- Slovacia, tara situata pe flancul estic al NATO, urmeaza sa receptioneze primul sau radar de supraveghere aeriana trimis de fortele armate germane Bundeswehr, anunta luni dpa.Acest sistem este deja pe drum si ar trebui sa ajunga marti la destinatie, la Nitra, in vestul Slovaciei, a declarat luni,…

- Sandra Bullock este, fara doar și poate, una dintre cele mai indragite actrițe de la Hollywood. A devenit cunoscuta grație filmelor din anii '90, precum "Speed" sau "While You Were Sleeping". De atunci, cariera ei a avut o traiectorie ascendenta, fiind apreciata și pentru rolurile din comedii, dar și…