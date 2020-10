Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de Gherghina Stancu, care susține ca a contractat hepatitat C din cabinetul dentistului și ca, ani de zile, viața ei a fost in pericol. Spre deosebire insa de Ileana Ciuculete, Gherghina Stancu a inceput tratamentul mai devreme și a reușit sa se vindece. "Oboseam și nu știam de…

- Sambata, in București, sute de oameni au ieșit sa manifeste impotriva masurilor de protecție, instutuite in mod special in instituțiile de invațamant.problema distanțarii, de s-a vorbit din nou de BOTNIȚA- cu referire la purtarea maștii și majoritatea celor prezenți au acuzat ca școlile sunt transformate…

- Cercetarile facute de la inceputul pandemiei au aratat ca adolescentii si copiii mici contribuie in mod semnificativ la raspandirea COVID-19. Ultimul studiu in acest sens apartine medicilor de la Spitalul National pentru Copii din Washington.

- Pacientul 999 CAZ ATIPIC… Ana Rinder, pacientul 999 al judetului Vaslui, infectat cu Covid-19, are un ghinion teribil. Virusul SARS -Cov-2 i-a atacat encefalul si nu plamanii asa cum se intampla in 99,99% din cazuri. Acasa, doar cu fiul ei, aceasta incerca sa se doftoriceasca singura, fiind convinsa…

- Andreea, o tanara de 22 de ani, a murit infectata de COVID-19 in ziua in care urma sa absolve ASE-ul! Mama ei, rapusa de virusul ucigaș, cu doar 9 zile in urma! Tanara nu suferea de alte boli.

- O fetita de 12 ani din Oradea, infectata cu Covid-19, a insistat sa fie internata și tratata in spital pentru a nu-i transmite virusul și mamei, grav bolnava, scrie Bihoreanul. Fetița s-a infectat de la o prietena care era asimptomatica și a insistat sa se interneze, desi mama sa voia sa stea acasa.…

- Artistul a postat pe pagina sa de socializare un mesaj de solidaritate fața de Andreea Esca, care a confirmat luni ca a fost infectata cu Covid-19. Potrivit acestuia, prezentatoarea Tv nu este singura sa cunoștința infectata cu coronavirus. ”Observ un trend general de a nu crede in nimic, nici in Covid,…

- RASPANDIRE… Virusul SARS CoV 2, care provoaca boala Covid 19 a ajuns la Bibliotevca „Stroe Belloescu” din Barlad. Ieri, o salariata a acestei instituții publice a primit rezultatul pozitiv la testul PCR, avand simptome de boala. Imediat, dupa ce s-a confirmat infecția, DSP Vaslui a dispus inchiderea…