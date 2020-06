O arteră intens circulată din Timișoara, închisă timp de două zile. Cum va fi afectată circulația mijloacelor de transport Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) a anunțat ca autobuzele de pe liniile Expres 2 și 40 vor circula deviat, in zilele de 13 și 14 iunie, din cauza lucrarilor de pe strada Divizia 9 Cavalerie. Strada va fi inchisa total circulației incepand de sambata dimineața, de la ora 8.00, pana duminica seara in jurul […] Articolul O artera intens circulata din Timișoara, inchisa timp de doua zile. Cum va fi afectata circulația mijloacelor de transport a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata dimineata, pana duminica la pranz, circulatia rutiera va fi total inchisa in zona cantrului comercial Kapa, fiind afectata inclusiv circulatia mijloacelor de transport in comun. Societatea Colterm va efectua o serie de lucrari ample, de inlocuire a unei conducte de caldura. Pentru efectuarea…

- Autobuzele de pe liniile Expres 2 și 40 vor circula deviat, in zilele de 13 și 14 iunie, din cauza lucrarilor de pe strada Divizia 9 Cavalerie. Autobuzele de pe linia Expres 2, sensul sensul spre Continental – Stuparilor, vor circula normal pana pe strada Sfinții Apostoli Petru și Pavel, iar la intersecția…

- Circulația rutiera va fi inchisa in acest sfarșit de saptamana pe un tronson al strazii Divizia 9 Cavalerie din Timișoara. Compania de termoficare anunța ca in zona se vor face lucrari de inlocuirea a unei conducte a rețelei termice primare. Drept urmare, traficul va fi inchis de sambata, de la ora…

- Circulatia rutiera, dar si cea a autobuzelor de pe linia Expres 8, va fi din nou afectata de lucrarile de reparatii efectate pe strada Porumbescu. De aceasta data se inchide circulatiei autovehiculelor si strada Ungureanu. Avand in vedere lucrarile de asfaltare care se executa pe str. Ciprian Porumbescu,…

- Interventiile de la ecluza de la Sanmihaiu Roman opresc circulatia vaporaselor pe Bega. Depitul apei va fi scazut in perioada urmataore, ceea ce va face navigatia imposibila. Societatea de Transport Public Timisoara anunta ca va opri temporar cursele cu vaporasele pe Bega. Decizia vine ca urmare a unei…

- Entuziastii din domeniul istoriei transportului in comun nu se lasa in problema licitatiei organizate de Societatea de Transport Public Timișoara pe tema casarii si vanzarii la licitatie aunor tramvaie, autobuze sau troleibuze. Asociatia “Metrou Usor” spune ca anuntul STPT referitor la licitatie este…

- Societatea de Transport Public Timișoara anunța ca, incepand de astazi, angajații au inceput sa igienizeze și sa dezinfecteze toate cele peste 500 de stații in care opresc mijloacele de transport in comun. ”Igienizarea și dezinfectarea se fac cu detergent și dezinfectant in toate stațiile, pe peroanele…

- Restrictiile de circulatie si scaderea numarului de calatori duc la modificarea programului mijloacelor de transport in comun in Timisoara. Societatea de Transport Local a suspendat total circulatia pe mai multe linii, intre anumite ore- STPT a introdus noi modificari in programul mijloacelor de transport…