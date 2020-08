Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au descins joi la domiciliile a șapte persoane din Bistrița-Nasaud și Maramureș. Acestea sunt banuite ca timp de patru ani au introdus ilegal arme letale in țara. In urma perchezițiilor au fost ridicate 22 de arme, peste 1.000 de cartușe și sute de componente arme. Instanța i-a reținut pentru…

- Polițiștii au descins jos la domiciliile a șapte persoane din Bistrița-Nasaud și Maramureș. Acestea sunt banuite ca timp de patru ani au introdus ilegal arme letale in țara. In urma perchezițiilor au fost ridicate 22 de arme, peste 1.000 de cartușe și sute de componente arme. Instanța i-a reținut pentru…

- 22 de arme letale si peste 1000 de cartuse detinute ilegal, precum si sute de componente de arme au fost ridicate de politistii din Bistrita-Nasaud, in urma unor perchezitii domiciliare, desfasurate in judetele Bistrita-Nasaud si Maramures. Sapte persoane au fost retinute pentru 24 de ore. https://youtu.be/-a_sv9sHqQI…

- Zeci de arme letale și peste o mie de cartușe deținute ilegal, precum și sute de componente de arme au fost ridicate de polițiștii din Bistrița-Nasaud, in urma unor percheziții domiciliare, desfașurate in județele Bistrița-Nasaud și Maramureș. Șapte persoane au fost reținute pentru 24 de ore. Polițiștii…

- Polițiștii au descins ieri la domiciliile a șase persoane. Acestea sunt banuite ca timp de patru ani au introdus ilegal arme letale in țara. In urma perchezițiilor au fost ridicate 22 de arme, peste 1.000 de cartușe și sute de componente arme. Polițiștii au descins ieri in trei localitați bistrițene…

- Un scandal in care au fost implicate șapte persoane a avut loc duminica dimineața la Figa. S-a lasat și cu impușcaturi, folosindu-se un pistol de tip air- soft. Doi tineri au fost reținuți de polițiști și azi vor ajunge in fața instanței. Duminica, undeva in jurul orei 06.00, doi tineri s-au luat la…

- Doi barbați din Nehoiu reținuți de polițiști pentru 24 de ore, in urma unor percheziții domiciliare, in cadrul carora au fost descoperite arme deținute ilegal, o suma de bani, precum și carne de vanat, provenita din braconaj.„Politistii Biroului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului…