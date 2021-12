Stiri pe aceeasi tema

- Politistii clujeni au descoperit, cu ocazia a doua perchezitii, 202 articole pirotehnice in locuinta unui barbat de 49 de ani din Turda. "La data de 17 decembrie a.c., politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Cluj au desfasurat doua perchezitii in municipiul Turda, la locuinta…

- Vineri, 17 decembrie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Cluj au desfașurat doua percheziții in municipiul Turda, la locuința unui barbat de 49 de ani, banuit de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- 450 de kilograme de materiale pirotehnice au fost descoperite, vineri, de politistii giurgiuveni in masina si la locuinta unui barbat din comuna Vidra (jud. Ilfov), in urma unei perchezitii domiciliare desfasurata sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu. “Politistii…

- Ieri, 16 decembrie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu polițiștii din Borșa, criminaliști și luptatori SAS, au pus in aplicare un mandat de percheziție domiciliara, emis de judecatoria Vișeu de Sus. Acțiunea a vizat locuința unui barbat de 31 de ani din Borșa,…

- F.T. Ieri dimineata, specialisti ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Prahova, impreuna cu politistii din Mizil, au efectuat doua percheziții domiciliare in județ, in doua cauze penale diferite, la persoane banuite de comiterea infractiunilor de amenintare si nerespectarea…

- Zeci de mii de petarde si artificii detinute fara autorizatie au fost ridicate de politisti in urma unor perchezitii efectuate in ultimele trei zile la domiciliile unor persoane banuite de operatiuni fara drept cu articole pirotehnice, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati.…

- 15 TONE DE ARTICOLE PIROTEHNICE INDISPONIBILIZATE, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție The post 15 TONE DE ARTICOLE PIROTEHNICE INDISPONIBILIZATE.VIDEO first appeared on Partener TV .

- Politistii constanteni desfasoara, in aceasta perioada, activitati pentru verificarea legalitatii desfasurarii operatiunilor cu articole pirotehnice, de catre persoanele fizice si juridice.In cursul zilei de ieri, politistii de la arme, explozivi si substante periculoase au identificat 150 de kilograme…