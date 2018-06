Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o disputa care a durat 27 de ani, Grecia si Macedonia au ajuns marti la un ''acord'' istoric cu privire la numele fostei republici iugoslave, care ar putea debloca aderarea Macedoniei la UE si NATO. "Am vesti bune: cu putin timp in urma am ajuns la un acord cu prim-ministrul Fostei Republici Iugoslave…

- Grecia si Macedonia au ajuns la un acord istoric pentru a rezolva o disputa privind numele fostei republici iugoslave, scrie Reuters.„Am ajuns la un acord”, a afirmat prim-ministrul grec Alexis Tsipras, scrie news.ro. Citește și: Kate Middleton, asemanare izbitoare cu Prințesa Diana:…

- Atena si Skopje au ajuns marti la un ''acord'' istoric cu privire la numele Macedoniei, a anuntat premierul grec Alexis Tsipras, informeaza AFP si Reuters. Obtinut dupa o disputa de 27 de ani, acest acord ar putea debloca aderarea Macedoniei la UE si NATO. "Am vesti bune: cu putin timp…

- Un "acord" a fost gasit intre Atena și Skopje pentru dezbaterea vechii dispute privind numele Macedoniei, a anunțat marți agenția oficiala de presa a Greciei Ana, citand surse guvernamentale.

- Premierul grec, Alexis Tsipras, și omologul sau macedonean, Zoran Zaev, au discutat la telefon luni pentru a incheia discutiile despre viitoarea denumire a Fostei republici iugoslave Macedonia (FYROM), care produc tensiuni imense in relațiile dintre cele doua state de aproape trei decenii și blocheaza…

- Diferendul care dateaza de 27 de ani intre Grecia si Macedonia cu privire la denumirea fostei republici iugoslave nu va putea fi rezolvat fara o revizuire a Constitutiei macedonene care sa cuprinda schimbarea denumirii, a declarat sambata premierul grec Alexis Tsipras, citat de France Presse, informeaza…

- Macedonia si Grecia s-au apropiat joi de o solutie in disputa politico-semantica referitoare la numele fostei republici iugoslave, odata cu apropierea unei decizii europene privind posibila deschidere a unor negocieri de aderare a Skopje la UE, relateaza AFP, potrivit news.ro.Premierul macedonean Zoran…

- Sefii diplomatiilor greaca si macedoneana au anuntat joi ca au facut progrese, dar niciunul decisiv in discutiile vizand reglementarea vechiului diferend dintre cele doua state legat de numele "Macedonia", transmite dpa. "Am avansat", a declarat ministrul grec de externe, Nikos Kotzias,…