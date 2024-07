Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrica a atribuit contractul pentru retehnologizarea Amenajarii Hidroenergetice Vidraru, una dintre cele mai importante și strategice investiții in infrastructura energetica din Romania.

- Mureșeanca Anca Bucur a cucerit cel de-al șaptelea titlu de Miss Fitness Universe, in cadrul unei competiții de anvergura mondiala care s-a desfașurat in acest sfarșit de saptamana, in orașul Las Vegas din SUA. Anca Bucur va implini varsta de 37 de ani in curand, in data de 20 iulie, iar in prezent…

- Teatrul Cohen de la Universitatea din Nevada, Las Vegas a gazduit in acest weekend Fitness Universe Weekend™. La eveniment a participat și antrenorul de wellness Anca Bucur, reușind obțina cel de-al șaptelea titlu. Mureșeanca Anca Bucur s-a nascut la Targu Mureș in anul 1987, parcursul ei profesional…

- Un barbat a facut infarct cand a aflat ca a castigat echivalentul a sase milioane de euro intr-un cazinou din Singapore. Momentul in care barbatul a cazut pe podeaua cazinoului Marina Bay Sands, sambata, a fost filmat si a ajuns viral pe retelele de socializare. Dupa ce si-a primit jetoanele, barbatul…

- Un fermier a obținut in prima instanța despagubiri de 14,5 milioane de euro pentru ca Autostrada A7 ii va distruge afacerea. Barbatul a susținut ca nu știa ca sectorul Focșani-Bacau va trece prin ferma sa și ca a fost informat despre acest lucru mult prea tarziu. Viorel Macovei, un fermier din comuna…

- Serviciile de informații din Romania au extins semnificativ influența lor economica in diverse domenii, printre care agricultura, construcții, IT și servicii petroliere. Aceasta influența a fost adesea facilitata prin intermediul firmelor protejate și prin accesul privilegiat la informații strategice.…

- Conform termene.ro, firma a fost fondata anul acesta si are sediul pe strada Maramures nr. 78, Constanta. Obiectul de activitate este "activitati de intretinere peisagistica" Primaria comunei Lumina, judetul Constanta, a incheiat un contract cu Ideal Garden Concept SRL, pentru vopsitul bordurilor, dupa…

- FCSB a mai facut un pas catre titlu in Superliga, dupa ce a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-0 (2-0), duminica, pe Arena Nationala din Capitala, intr-un meci din a treia a etapa a fazei play-off