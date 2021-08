O arbitră de volei din Târgoviște a murit într-un accident pe A2 In teribilul accident, alaturi de targovișteanca a mai decedat o alta tanara. Dupa puternicul impact, mașina in care se aflau persoanele decedate a ramas imobilizata pe autostrada, fara nicio lumina aprinsa, care sa ii semnalizeze prezența.A fost o chestiune de cateva secunde pana cand o alta mașina a intrat in plin in cea oprita in parapet, iar alte doua persoane au fost ranite. La scurta vreme dupa de la aflarea tristei vești foarte mulți dintre cei care au cunoscut-o pe tanara targovișteanca au transmis mesaje de condoleanțe emoționante in rețelele de socializare.Sursa: Realitatea de Dambovita Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa amiaza un grav accident feroviar a avut loc in Harghita, la periferia municipiului Miercurea Ciuc. Un autoturism a fost lovit din plin de un tren, iar in urma impactului doua persoane au murit. Vehiculul a luat foc, iar cele doua victime au fost gasite carbonizate.

- Doi barbați au murit vineri seara în Vișeu de Sus în urma unui accident grav produs între un autoturism și o motocicleta. Soferul unui autoturism, un medic din Tulcea, a încercat sa depaseasca peste linia continua, chiar în dreptul unei treceri de pietoni. A intrat…

- Un accident mortal a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Luna, judetul Cluj. Din pacate, o persoana a decedat. Conform reprezentantilor IPJ Cluj la intrarea in localitatea Luna, pe DN15 E60 s-a produs un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule. (Video) Accident mortal in…

- Circulatia este blocata pe ambele sensuri de mers The post FOTO | Grav accident in judetul Mures! O persoana a murit dupa impactul dintre o masina si un TIR appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO | Grav accident in judetul Mures! O persoana a murit dupa impactul dintre o masina…

- Traficul rutier a fost intrerupt temporar joi seara pe șoseaua Cluj-Napoca – Gherla, in zona localitații Jucu, județul Cluj, din cauza unui accident rutier. In jurul orei 19.45, un autoturism a lovit un autotren staționat in afara șoselei. Un pasager din autoturism a fost ranit grav, fiind solicitat…

- Tanarul in varsta de 27 de ani care avea și doi copii in mașina a gonit prin tot orașul cu echipajul pe urmele lui, relateaza Realitatea PLUS.Acesta a intrat in viteza intr-o intersecție și a lovit un alt autoturism.In urma impactului, mașina a fost proiectata pe trotuar, unde s-a oprit intr-un alt…

- Un accident tragic a avut loc in județul Bacau, dupa ce o mașina a derapat și s-a rasturnat intr-o rapa. Doi oameni au murit in urma incidentului, salvatorilor fiindu-le foarte greu sa descarcereze victimele dintre fiarele contorsionate, fiind vorba și despre doi raniți.

- Un teribil accident a avut loc in aceasta dimineața in județul Dambovița. Un micorbuz școlar s-a ciocnit violent cu un autoturism, producand moartea a doua persoane și ranirea grava a nu mai puțin de șapte copii.