Kimberly Daniels, o arbitra canadiana transsexuala de kaiac-canoe, a explicat, joi, placerea sa de a fi ea insasi in centrul unui eveniment atat de important precum Jocurile Olimpice de la Tokyo, relateaza AFP.

In urma cu un an, Kimberly Daniels era barbat si ar fi oficiat din acea calitate la JO de la Tokyo, daca amanarea din cauza Covid-19 nu ar fi decalat cu un an evenimentul.

"Proiectul meu de la inceput era sa vin la Jocuri ca barbat, dar nu a fost posibil cu Covid-19, iar dupa amanarea Jocurilor am inceput procesul de tranzitie. Din respect pentru familia mea, nu eram sigura…