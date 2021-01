Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Universitatea Dunarea de Jos din Galați lucreaza la un dispozitiv care detecteaza uleiurile de masline falsificate. Dispozitivul va fi brevetat și va fi un instrument foarte util pentru persoanele care controleaza calitatea alimentelor, susțin cercetatorii, relateaza Mediafax.…

- ”Solaris Bus & Coach, lider global in productia de vehicule electrice pentru transport public, anunta castigarea unei noi licitatii si semnarea contractului cu municipiul Reghin pentru livrarea de 10 autobuze hibrid Solaris Urbino 12 pana la sfarsitul primului trimestru al anului 2022. Valoarea totala…

- Actorul Victor Rebengiuc, violonistul Alexandru Tomescu, harpista Miruna Vidican si balerinii Francesca Velicu, Marina Minoiu, Dinu Tamazlacaru, Robert Enache si Alice Minoiu apar intr-un clip-manifest care uneste prin arta romanii din toate colturile Europei, potrivit news.ro.Proiectul promoveaza…

- Alexandra Furnea, una dintre supraviețuitoarele incendiului din Colectiv, a postat un mesaj cutremurator dupa incendiul din Secția ATI a Spitalului din Piatra Neamț: „Ma ingrozește pata de sange de pe bucata de așternut care a ramas neatinsa de foc”, scrie Alexandra. „Duhoarea veche, aceea care mi-a…

- Proiectul de lege privind organizarea profesiei de responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, o premiera in Europa, nu a fost pus in dezbatere publica, fiind inregistrat prin procedura legislativa de urgența. Proiectul de lege este incompatibil cu legislația Uniunii Europene. ASOCIATIA SPECIALISTILOR…

- Laura Ghibu, medic de origine romana stabilit de mulți ani in Suedia, a reacționat impotriva vocilor din spațiul public din țara noastra care se opun masurilor de restricție impuse in Romania. Aceasta subliniaza ca “modelul suedez” de lupta cu pandemia nu poate fi aplicat oriunde, ca au fost restricții…

- Viorica Dancila semneaza in calitate de fost prim-ministru al Romaniei un articol de opinie in publicația israeliana Jerusalem Post in care cere Europei sa adopte o noua strategie fața de Rusia. Dancila susține ca, fara o noua dinamica in relația cu Rusia, securitatea naționala ar fi pusa in pericol.…