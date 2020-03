O aplicatie gratuita iti spune daca e cazul sa te prezinti la urgente sau nu

Stiri pe aceeasi tema

- (foto: Pexels) Conform ultimelor raportari, la nivel planetar s-au inregistrat peste 170.000 de cazuri de Coronavirus, iar numarul deceselor a depașit pragul de 6.500. In același timp, aproximativ 6.000 de cazuri sunt considerate ca fiind grave sau critice, iar numarul pacienților vindecați este de…

- 0374.456.420 este numarul Helpline Anti Anxietate gratuit, deschis 24/7. DepreHUB, primul hub anti-depresie din Romania, deschide o linie telefonica anti-anxietate, in contextul raspandirii infecției cu Coronavirus COVID-19 la nivel național și al starii de ingrijorare generata in randul populației.…

- UPDATE ora 19:50 – Inca trei cazuri de coronavirus in Romania. Numarul total al imbolnavarilor a ajuns la 28. 11 cazuri noi au fost anuntate astazi. Toate persoanele purtatoare in momentul de fata ale virusului Covid-19 sunt internate in spitale de boli infectioase din Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca,…

- (UPDATE) ora 17:20 – Un nou caz pozitiv de infectare cu COVID-19 (coronavirus) a fost confirmat la un barbat de 40 de ani din Hunedoara, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. ‘A fost confirmat un nou caz pozitiv in urma testului pentru coronavirus (COVID-19), respectiv un barbat de 40 de ani din…

- Astfel, spray-ul antibacterian Touch Kids pentru maini, la 59 ml, costa 39 de lei. Totodata, spray-ul antibacterian Touch Classic pentru maini, 59 ml, are un pret de 29,99 lei, cu 45% redus fata de pretul initial de 55 de lei. Saptamana trecuta, pretul mastilor medicale a crescut de la 25…

- 38 de persoane sunt in carantina in acest moment in Romania, a declarat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. El a adaugat ca cei 5 pacienti internati se simt bine. Baiatul de 16 ani, internat ieri, in continuare nu are sintome. 23 de probe se lucreaza azi la Timisoara, contacti ai…

- Decizie greu de crezut la eMAG, dupa ce in presa au aparut știri privind prețurile exorbitante la care se vand maștile medicinale, al caror preț a saltat de 20 de ori in contextul epidemiei de coronavirus.Cel mai mare retailer online din Romania, eMAG, a anuntat ca a cumparat masti medicale…

- Publicam integral, poziția eMAG cu privire la creșterea prețului la maștile medicale: In ultimele zile, pe fondul discuțiilor referitoare la riscul crescut de infecție cu Covid-19 (Coronavirus) in randul populației, stocurile de maști medicale la prețurile obișnuite s-au epuizat. In aceste condiții,…