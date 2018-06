Stiri pe aceeasi tema

- Preocupati de modul in care utilizatorii petrec mult prea mult timp in reteaua de socializare, administratorii Facebook pregatesc adaugarea unei noi sectiuni in aplicatia pentru mobil, unde vom putea afla si chiar impune o limita asupra timpului petrecut in retea. Mai mult decat un simplu cronometru…

- Mark Zuckerberg, CEO-ul retelei de socializare Facebook, a facut acest anunt la o intrunire ce a avut loc cu ocazia Zilei dezvoltatorilor online, organizata in orasul californian San Jose. El a precizat ca aceasta noua functie matrimoniala nu vizeaza facilitarea intalnirilor punctuale, ci sa ii ajute…

- Facebook se lupta continuu cu operatori rusi care incearca sa ii exploateze platforma de socializare, a spus CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, marti, in timpul audierii sale la comisiile de Comert si Juridica ale Senatului american, scrie BBC.Citește și: A inceput numaratoarea inversa pentru…

- Directorul executiv al Facebook, Mark Zuckerberg, a depus, marți, marturie in fața Congresului dupa ce datele a aproximativ 87 de milioane de utilizatori ar fi fost folosite de Cambridge Analytica. Acestea au fost adunate cu ajutorul unei aplicații dezvoltate de Alexandr Kogan.

- Facebook ar putea anunța in aceste zile utilizatorii rețelei de socializare, daca datele lor au fost transmise Cambridge Analytica. O mica parte dintre aceștia ar putea fi din Romania. Notificarea va veni detaliat in fluxul de știri. Datele personale a "pana la 2,7 milioane" de utilizatori…

- Aceasta estimare pentru Europa este de a raporta la numarul total de 87 de milioane de utilizatori Facebook potential afectati in intreaga lume, a dezvaluit miercuri seful retelei sociale Mark Zuckerberg in persoana.Intr-un e-mail, "Facebook ne-a confirmat ca datele personale a pana la…

- Scandalul Cambridge Analytica, prin care datele personale a 87 de milioane de conturi active de Facebook au fost folosite pentru a influenta alegeri in SUA si Marea Britanie, este cel mai important din istoria de aproape 15 ani a retelei sociale fondate de Mark Zuckerberg in timpul sau petrecut la Harvard.

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al Facebook, a anuntat ca au fost sterse peste 270 de pagini si conturi administrate de organizatia rusa Internet Research Agency (IRA), despre care se cred ca a incercat sa manipuleze scrutinul...