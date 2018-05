Stiri pe aceeasi tema

- Floca, cea mai noua aplicatie de friending, dezvoltata de firma Inovatie Alia din Iasi, a fost lansata luna aceasta la Madrid si urmeaza sa intre in iunie si pe piata din Romania. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business intelligence al Ziarului…

- OANA este noua artista din portofoliul Roton, iar astazi lanseaza piesa ”Duro”, care s-ar putea sa faca ceva valuri vara asta. Nascuta și crescuta in Romania, OANA s-a mutat in Spania cand avea doar 13 ani. S-a angajat la o varsta frageda ca sa iși ajute familia, iar pasiunea pentru muzica și-a dezvoltat-o…

- Parinții lor au plecat in strainatate la inceputul anilor 2000, iar ei au ramas singuri, nu in grija bunicilor, nu in grija altor rude. Au ramas doar ei. Aceasta este povestea lui Cosmin și Adi, doi baieți din Cuza Voda, un sat din județul Calarași. Cosmin avea doar 10 ani, iar Adi 6 ani, in momentul…

- „La data de 6.09.2017, inculpatul Ionescu Irinel, zis "Varagostea", s-a deplasat din Romania in Spania, localitatea Madrid, de unde a procurat contra sumei de 4.000 euro, cantitatea de 1.249 grame canabis, pe care a disimulat-o intr-un nou colet, printre alte bunuri, pe care la data de 12.09.2017, l-a…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Aaron Fazakas , compozitor (n. 1974); Adrian Paduraru , actor (n. 1960); Adrian-Paul Iliescu , filozof (n. 1953); Alexandra Gogorita , handbalista (n. 1991); Andreea Colu , interpreta de folclor oltenesc (n. 1991); Angela Ciochina , solista vocala, compozitoare…

- Scriitorul roman Darie Novaceanu a murit marti la Madrid, la varsta de 80, informeaza ziarul spaniol ABC joi. Anuntul despre decesul lui Darie Novaceanu a fost facut pentru agentie EFE de surse apropiate de scriitor, care a fost membru al Academiei Regale spaniole si laureat al Premiului national de…

- Cazacii Rusiei, cea mai buna companie de dans rusesc din lume, va avea 3 spectacole in Romania: Iasi (23 martie 2018, Opera Nationala), Constanta (25 martie 2018, Casa de Cultura a Sindicatelor) si Bucuresti (26 martie 2018, Sala Palatului). In show-ul de 2 ore trupa s-a decis sa includa o SURPRIZA…

- "Aceasta cerere de oferta este o oportunitate pentru Aerostar de a furniza componente atat pentru sistemele Patriot destinate Romaniei, cat si pentru inventarul global de sisteme Patriot", a declarat Tom Laliberty, vicepresedinte Aparare Integrata Antiaeriana si Anti-racheta din cadrul diviziei Raytheon…