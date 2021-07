Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) au subliniat inca odata necesitatea ca persoanele complet vaccinate sa „continue sa fie in mod corespunzator precauți” și sa țina pasul cu masurile de distanțare sociala, cum ar fi masca. Consilierul principal al OMS, dr. Bruce Aylward, a declarat ca…

- Iranienii au mers ieri la vot pentru a-l alege pe succesorul lui Hassan Rouhani (care nu mai poate candida, dupa cele doua mandate succesive) in funcția de președinte al statului. Victoria este deja adjudecata de Ebrahim Raisi, care are peste 60% din voturi dupa numararea a mai mult de 90% dintre…

- Iranienii au ieșit vineri la vot în cadrul unui scrutin așteptat sa îi confere președinția lui Ebrahim Raisi, un judecator adept al liniei conservatoare dure, relateaza Reuters.Date fiind incertitudinile legate de reșaparea acordului nuclear semnat între Teheran și marile puteri…

- O mișcare facuta de oficialii de la Teheran a nascut ingrijorare la Washington, in Statele Unite ale Americii (SUA). Iranienii au trimis doua nave catre Venezuela. Sunt doua vapoare incarcate cu sase vedete rapide similare celor utilizate in Golf de Gardienii Revolutiei, armata ideologica a Republicii…

- Poliția din Catalonia a anunțat descoperirea cadavrului unui barbat dat disparut în interiorul unei statui a unui dinozaur amplasata într-o suburbie a orașului Barcelona, relateaza Insider.Autoritațile catalane au declarat luni ca se crede ca barbatul în vârsta de 39…

- Uber este prezent in 10 orașe din Romania. Aplicația este acum disponibila in Ploiești Incepand din aceasta dupa-amiaza, ploieștenii pot comanda un Uber prin simpla apasare a unui buton Uber este acum prezent in 10 orașe din Romania, prin lansarea aplicației in Ploiești Utilizatorii din Ploiești se…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunța ca a fost lansata o aplicație mobila și, totdata, o platforma web prin care persoanele cu deficiențe de auz din Romania pot apela video un interpret, pentru servicii de interpretare mimico-gestuala in timp real. Aplicația se numește „Voci pentru maini”,…

- Cinci rachete au vizat duminica o baza aeriana care adapostea americanii în Irak, ranind cinci persoane, dintre care doi straini, ultimul atac care ilustreaza tensiunile irano-americane într-o țara prinsa între cei doi aliați ai sai, potrivit AFP.Dintre cele cinci rachete lansate…