Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a inchis orașul Leicester, aflat in centrul țarii, ca urmare a creșterii cazurilor de COVID-19. Mariana Papava, o romanca aflata in orașul englez, descrie pentru Libertatea cum este noua carantina instituita de autoritați.Magazinele din Leicester care nu vand produse esențiale s-au inchis,…

- Londra a introdus carantina de doua saptamani #Covid-19 Autoritațile de la Londra au anunțat introducerea unei carantine de doua saptamâni pentru toate persoanele care sosesc în țara, inclusiv pentru britanii care au fost plecați în strainatate și revin acasa. Masura se…

- CHIȘINAU, 22 mai - Sputnik. Poliția anunța ca timp de 10 zile va fi peste tot și cu ochii in patru. Vor fi organizate mai multe operațiuni pentru a fi depistați șoferii care incalca regulile și nu țin cont de disciplina in trafic. © Sputnik / Miroslav Rotari Noi detalii despre teribilul accident…

- Italia și-a redeschis azi restaurantele, cele mai multe magazine de retail, bisericile, frizeriile și muzeele, o zi optimista pentru țara lovita greu de epidemia de COVID-19, care a ucis peste 31.000 de persoane, scriu La Repubblica și Reuters.Italienii s-au putut așeza din nou cu un cappucino la terase,…

- Cum arata Romania, la doua luni de la aparitia primului caz de coronavirus? Autoritatile au luat printre cele mai severe masuri impotriva raspandirii bolii din UE, politistii au doborat toate recordurile la amenzi și suntem singurul stat european care a pus conducere militara la cateva spitale. Numarul…

- UPDATE: Barbatul a fost depistat de un echipaj al Politiei Locale Ciurea, pe drumul judetean 248, la iesirea din localitatea Dumbrava, comuna Ciurea. Fugarul se deplasa pe jos,cu intenția de a ajunge in comuna Scanteia, acolo unde are și domiciliul. Acesta a fost transportat inapoi la spital. Prefectul…

- Raed Arafat, secretar de stat in MAI, le-a atras atenția romanilor sa petreaca sarbatorile de Paște departe de cei dragi pentru a nu contribui la creșterea numarului de cazuri de coronavirus."Chiar daca sunt obișnuiți sa sarbatoreasca intr-un anumit mod, anul acesta trebuie sa sarbatoreasca altfel.…

- Yaroslav Yemelianenko este operator turistic in Cernobil. El a postat pe Facebook mai multe poze si un video in care se vede cum flacarile și norul de fum se afla in apropiere de arca ce acopera reactorul 4, locul celui mai grav dezastru nuclear din istorie. Yemelianenko scrie, in postarea…