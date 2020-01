O aplicatie creata la Cluj, pe cale de a deveni un Waze al parcarilor din Romania

Stiri pe aceeasi tema

Fara stabilitate si stat de drept nu exista evolutie, iar Statele Unite ale Americii isi doresc o Romanie puternica economic in rolul de cel mai bun partener, declara noul ambasador al SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, intr-un interviu acordat AGERPRES.

- O statie de autobuz va functiona in parcare, iar pasagerii vor avea la dispozitie modalitati multiple si moderne de plata - Inaugurarea unei statii de autobuz in parcare, astfel incat cei care tranziteaza aeroportul sa poata beneficia cu mai mare usurinta de sistemul de transport in comun al orasului…

- Mihai Stoichița a declarat ca propunerile sale sunt Gica Hagi și Dan Petrescu, doriți și inaintea numirii lui Cosmin Contra din 2017, cand au refuzat. Cel mai tare banc dupa Spania - Romania 5-0. Cum s-a trezit selectionerul marti dimineata! "Trebuie sa vorbesc cu colegii mei din zona…

- Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca iși menține poziția de lider al universitaților din Romania in domeniul Business & Economics, conform clasamentului internațional Times Higher Education.

- "Peste trei saptamani o sa devin tatic si am venit sa votez pentru viitorul fetitei mele, pentru un viitor in care sa traiasca intr-o tara in care padurile cresc, in care se va putea plimba prin munti, in care aerul din oras sa nu fie poluat, intr-o tara in care sa aiba parte de o educatie cu adevarat…

- Energia stransa in jurul evenimentului ”Cercul de donatori”, organizat de Fundația Comunitara Brașov și echipa de voluntari, a demonstrat ca impreuna putem activa comunitatea. La cea de-a șaptea ediție, din 2018, s-au strans 43.728 lei. Au participat peste 100 de oameni care au reusit, intr-o singura…