- Trebuie sa radem cu pofta in fiecare zi, ne recomanda medicii. Potrivit specialistilor, amuzamentul profund poate duce la reducerea nivelului hormonilor de stres si la cresterea absorbtiei de endorfine. Umorul nu este doar o modalitate de distragere a atentiei fata de realitatea cenusie generata de…

- Japonezii vor primi gratis cate o doza de vaccin impotriva coronavirusului, potrivit unei masuri adoptate vineri de Ministerul Sanatatii din Japonia, in efortul de a reduce incidenta COVID-19 in aceasta tara, transmite agentia de presa Kyodo. Masura vizeaza prima doza de vaccin pentru fiecare persoana,…

- Potrivit unui studiu, japonezii traiesc mai mult decat oamenii din alte țari ale lumii. Speranța de viața in Japonia este de aproximativ 85,3 ani. In schimb, romanii traiesc, in medie, pana la 75 de ani. Iata cateva motive pentru care japonezii traiesc atat de mult timp. Dieta tradiționala japoneza…

- Parchetul olandez a informat vineri ca i-a aplicat o amenda ministrului Justitiei, Ferdinand Grapperhaus, care, cu ocazia casatoriei sale in luna august, a incalcat masura de distantare sociala impusa contra raspandirii noului coronavirus, transmite AFP.

- Au trecut 75 de ani de când a fost folosita bomba atomica, denumita Little boy, la Hiroshima, în dimineața zilei de 6 august 1945. De la începutul acestei luni mai multe publicații din Japonia au scris texte prin care reamintesc dezastrul pe care-l poate face bomba atomica. Efectele…

- Un turdean a incasat bataia vieții lui dupa ce a luat atitudine și a reclamat lipsa distanțarii sociale la o carciuma din oraș. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dragoș Mirica, deputy CEO, coordonator al Diviziei Corporații in cadrul OTP Bank, considera binevenite și necesare inițiativele demarate de catre Guvern ca urmare a declanșarii pandemiei de COVID-19 și vorbește, intr-un interviu acordat Wall-street.ro,...

- Ziua Timișoarei va fi sarbatorita, in acest an, cu mult mai puțin fast decat in trecut, din cauza pandemiei generata de coronavirus. Autoritațile pregatesc un spectacol folcloric in Parcul Rozelor, la care va participa un numar limitat de timișoreni, in baza unor invitații pe care le vor obține de la…