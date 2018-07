O animatie devenita virala a New York Times in care Donald Trump si Vladimir Putin sunt prezentati ca iubiti a fost criticata pentru ca ar fi "homofoba", mai multe organizatii afirmand ca transmite un mesaj negativ tinerilor vulnerabili din comunitatea LGBT, relateaza Reuters. Activistii sustin ca animatia satirica a New York Times implica faptul ca relatiile homosexuale sunt rusinoase sau de luat in ras, ceea ce ii face sa se simta intimidati si sub presiune pe tinerii care se lupta cu sexualitatea lor. New York Times sustine ca clipul, care a fost vizualizat de peste 1,3 milioane de ori numai…